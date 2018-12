Wer etwas langfristig Werthaltiges verschenken möchte, kann etwas Gold unter den Weihnachtsbaum legen. Doch Vorsicht: Beim Goldkauf lauern Tücken. Worauf Schenkende und Beschenkte achten sollten.

Echtes, reines Gold fasziniert die Menschen seit tausenden Jahren: Es ist unvergänglich, nicht reproduzierbar, edel und schon in kleinen Mengen sehr werthaltig. Eine einzige Goldmünze mit einer Feinunze reinem Gold - also 31,1 Gramm 999er Gold - hat aktuell einen Wert von 1100 Euro. Er liegt an diesem Donnerstag damit übrigens 1,4 Prozent höher als am Vortag. Die WirtschaftsWoche hatte ihn ihrer Titelgeschichte vom 14. Dezember Gold als Schutz vor den zahlreichen Risiken am Finanzmarkt für die Geldanlage empfohlen.

Eine Unze für 1100 Euro - viel Geld auf kleinstem Raum also, und somit ideal als Hort von Vermögen, Notfallreserve und Absicherung für Vermögensverluste, wie sie Sparer und Anleger durch Inflation, fallende Kurse oder einbrechende Immobilienpreise ereilen können.

Wer Gold verschenken will, muss allerdings darauf achten, dass er beim Goldkauf nicht übervorteilt oder betrogen wird. Außerdem muss er ein paar Steuerregeln beherzigen.

Hier ein kleiner Ratgeber, worauf Goldkäufer und -verkäufer achten sollten.

Seriöser Anbieter

Gold gibt es schon in kleinen Mengen bei Banken, Goldhändlern (auch online), oder Edelmetall-Scheideanstalten, die Gold aus Legierungen oder vergoldeten Produkten sowie Schmuck gewinnen. Echtheit und Goldgehalt sollte der Anbieter garantieren, Banken und große Goldhändler tun dies standardmäßig. Große Händler, die schon lange am Markt sind, und Banken haben da einen Ruf zu verlieren. Etwas schwieriger ist dies im Online-Handel zu beurteilen. Die ESG Edelmetall Service empfiehlt, auf folgendes zu achten:

• verschlüsselte SSL-Verbindung, erkennbar am Schloss in der Linkzeile des Browsers. Steht ...

