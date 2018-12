Geschirr, Trinkhalme und Einwegbecher aus Plastik - diese Produkte will Aldi nicht mehr verkaufen. Damit greift der Discounter sogar der Politik vor.

Immer mehr Supermärkte und Discounter schließen sich dem Kampf gegen die Plastikmüll-Berge an. Nach Lidl und Rewe kündigte am Donnerstag auch der Discounter Aldi an, künftig auf Geschirr, Trinkhalme und Einwegbecher aus Plastik zu verzichten. Sie sollen "ab sofort" nicht mehr angeboten werden, wie Aldi Nord und Aldi Süd am Donnerstag gemeinsam mitteilten.

Auch andere "überflüssige Einweg-Plastikartikel" ...

