Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SAC: Sanochemia am 20.12. -13,77%, Volumen 379% normaler Tage , PAL: Palfinger am 20.12. -5,87%, Volumen 231% normaler Tage , ZAG: Zumtobel am 20.12. -4,38%, Volumen 99% normaler Tage , MMK: Mayr-Melnhof am 20.12. 0,55%, Volumen 134% normaler Tage , LTH: Linz Textil Holding am 20.12. 1,36%, Volumen 129% normaler Tage , AMAG: Amag am 20.12. 1,61%, Volumen 104% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Amag AMAG 31.600 1.61% Linz Textil Holding LTH 298.000 1.36% Mayr-Melnhof MMK 109.000 0.55% ...

