Der letzte wichtige Termin für das Börsenjahr 2018 ist durch: die Fed Zinssitzung. Der Markt hat bekommen, was erwartet war mit einer weiteren Anhebung. Dennoch reagierten die Börsen ganz schön verschnupft: Minus 1,4 % auf 10.611 Punkte. Kurz vor Schluss also nochmal ein neues Jahrestief. Sie hören dazu Jochen Stanzl, Thomas Grüner, Helge Rechberger und Monika Rosen-Philipp. Außerdem die Vorstände von Homes & Holiday und Aves One.

Dein Browser unterstützt keine Audio Wiedergabe.

Jean-Claude ... (Börsenradi)

Den vollständigen Artikel lesen ...