Laut Medienberichten sei der unter Druck geratene Ex-Chef der Deutschen Börse, Carsten Kengeter, zu einer Strafzahlung von fünf Millionen Euro bereit.

In die Insiderhandel-Affäre um den ehemaligen Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter kommt einem Magazinbericht zufolge Bewegung. Die Börse habe der Finanzaufsicht Bafin signalisiert, dass Kengeter zu einer Strafzahlung in Höhe von fünf Millionen Euro bereit sei, berichtete das "Manager Magazin" am Donnerstag. Die Börse selbst wolle weiterhin zehn Millionen Euro zahlen, um den Fall beizulegen.

