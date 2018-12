Die Fed, die Zentralbank in den USA, hat auch Wirecard auf die Reise gen Süden geschickt. Die Aktie ist jetzt aus charttechnischer Sicht in einem schlechten Zustand. Sie verlor am Donnerstag zumindest zeitweise den Kontakt zur Marke von 130 Euro und befindet sich damit auf dem Weg in einen neuen charttechnischen Abwärtstrend. Die Aktie musste einen Abschlag von 5 % hinnehmen und deutet damit an, dass es in den kommenden Tagen zu weiteren ernsthaften Prüfungen kommen dürfte. Der Weg nach oben ... (Frank Holbaum)

