BUFFALO, N.Y., Dec. 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --, ein führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie (IT) in Nordamerika und Westeuropa, hat heute bekanntgegeben, dass Arthur W. ("Bud") Crumlish, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, beschlossen hat, mit Wirkung zum 1. März 2019 nach einer bemerkenswerten 28-jährigen Karriere im Unternehmen in den Ruhestand zu gehen. Der Vorstand hat einstimmig Filip J.L. Gydé mit Wirkung zum 1. März 2019 als Nachfolger von Herrn Crumlish als President und Chief Executive Officer von CTG gewählt. Herr Gydé wird auch Vorstandsmitglied des Unternehmens sein.

"Es war ein Privileg, CTG fast drei Jahrzehnte lang zu dienen", sagte Crumlish. "Das Unternehmen hat in Bezug auf unseren strategischen Dreijahresplan solide Fortschritte gemacht und befindet sich in einer starken finanziellen Position, weshalb es für mich der richtige Zeitpunkt ist, um in den Ruhestand zu gehen. Ich freue mich sehr, dass der Vorstand Herrn Gydé zum nächsten CEO ernannt hat. Er ist ein erfahrener Veteran in der IT-Dienstleistungsbranche mit einer herausragenden Erfolgsbilanz in Hinblick auf die Leitung unserer Geschäfte in Europa und er ist gut gerüstet, um CTG in den nächsten Jahren voranzubringen."

Unter der Führung von Herrn Crumlish hat CTG über das gesamte Unternehmen hinweg erhebliche Fortschritte gemacht. Seit Ende 2016 ist der Umsatz des Unternehmens um mehr als 10 % gestiegen und das Unternehmen hat seine Ertragskraft erheblich gesteigert.

"Herr Crumlish hat einen enormen Einfluss auf unser Führungsteam und hat maßgeblich zu unserer Umsatz- und Ergebnisverbesserung beigetragen", sagte Daniel Sullivan, Vorstandsvorsitzender von CTG. "Er hat die Strategie des Unternehmens umgestaltet, wichtige Investitionen in die Vertriebsführerschaft getätigt und unseren Erfolg in Europa unterstützt. Herr Crumlish hat enge Beziehungen zu unseren größten Kunden aufgebaut und war maßgeblich für ihr beträchtliches Wachstum verantwortlich. Er wird von Kunden, Mitarbeitern und Aktionären gleichermaßen vermisst werden. Im Namen des gesamten Vorstands von CTG möchte ich Herrn Crumlish aufrichtig für seine vielen Beiträge zum Unternehmen in diesen vielen Jahren danken und ihm alles Gute für den Ruhestand wünschen. Mit Blick in die Zukunft ist aufgrund des soliden Wachstums und der Dynamik des Unternehmens im Europa-Geschäft niemand besser aufgestellt als Herr Gydé, unser nächster CEO zu werden und CTG in die Zukunft zu führen."

Herr Gydé ist seit Oktober 1990 bei CTG und ist derzeit als Executive Vice President, General Manager und President für das Europa-Geschäft von CTG tätig. Er leitet unsere Geschäftstätigkeiten in Europa seit Oktober 2000 und war vom 15. Oktober 2014 bis zum 5. April 2015 Interim Executive Vice President of Operations von CTG. In dieser Zeit war er für die gesamten Geschäftstätigkeiten des Unternehmens verantwortlich.

"Ich fühle mich geehrt, dass der Vorstand mich gebeten hat, als CEO von CTG tätig zu sein", sagte Gydé. "Ich schließe mich dem Vorstand an und danke Herrn Crumlish für seine langjährige Tätigkeit. Ich freue mich darauf, mit dem Führungsteam von CTG zusammenzuarbeiten, um unseren strategischen Plan weiter umzusetzen."

ÜBER CTG

CTG bietet branchenspezifische IT-Dienstleistungen und -Lösungen für die Geschäftsanforderungen und Herausforderungen von Kunden in wachstumsstarken Branchen in Nordamerika und Westeuropa an. CTG bietet auch strategische Personaldienstleistungen für große Technologieunternehmen und große Konzerne an. CTG verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung und unternehmenseigene Methoden und kann nachweislich zuverlässig hochwertige und branchenspezifische Personaldienstleistungen und -lösungen für seine Kunden bereitstellen. CTG ist in Nordamerika, Westeuropa und Indien vertreten. CTG veröffentlicht regelmäßig Neuigkeiten und andere wichtige Informationen online unter www.ctg.com .

KONTAKT:



Anleger und Medien:

John M. Laubacker

Chief Financial Officer

john.laubacker@ctg.com

+1 716 887 7368