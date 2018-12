Erst am Mittwoch hatte US-Präsident Trump den Abzug aller Soldaten aus Syrien angekündigt. Nun soll auch die Hälfte der Streitkräfte in Afghanistan heimkehren.

Neben dem Abzug ihrer Soldaten aus Syrien will die US-Regierung Medienberichten zufolge auch die eigene Truppenstärke in Afghanistan deutlich reduzieren. Mehrere US-Medien meldeten am Donnerstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf nicht näher genannte Regierungsbeamte, etwa die Hälfte der 14.000 US-Soldaten in Afghanistan solle abgezogen werden.

US-Präsident Donald Trump habe das Verteidigungsministerium bereits angewiesen, den Truppenabzug einzuleiten, schreibt das "Wall Street Journal". Das Pentagon selbst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...