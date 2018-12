Der Dax liegt zum Hexensabbat vorbörslich im Minus. An der amerikanischen Börse ging es weiter bergab.

Die Märkte ringen im Jahresendspurt um einen Weg aus der Verlustzone. Die großen US-Indizes steuern auf den verlustreichsten Monat seit 2008 zu, die Angst vor den Bärenmärkten ist greifbar - der Dax ist schon hineingeschlittert. Schlechte Vorgaben aus den USA und Asien lassen auch für den Freitagshandel an der Börse Frankfurt nichts Gutes erahnen.

Diese Vermutung stützen auch die vorbörslichen Werte beim Online-Broker IG Markets. Der Dax liegt gegen 6:10 Uhr bei minus 0,6 Prozent. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 1,44 Prozent tiefer bei 10.611 Punkten geschlossen. Der Verlust seit dem Höchststand liegt inzwischen bei mehr als 20 Prozent. Dem MDax ergeht es nicht anders.

Für Unruhe im Handel dürfte am Freitag vor allem der große Verfallstag, der "Hexensabbat" sorgen. Auch einige Konjunkturdaten stehen an. Noch nicht ausgestanden sein könnten auch die Talfahrt der Aktie der Deutschen Bank, die am Donnerstag größter Dax-Verlierer war. In den USA standen zuletzt Apple, Walgreens, Nike und Twitter negativ im Fokus. Die Übersicht.

1 - Der Asienhandel

Der Zinsausblick der US-Notenbank hat die Aktienmärkte in Japan auch zum Wochenschluss belastet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor im Verlauf 1,8 Prozent auf 20.029 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab 2,4 Prozent auf 1480 Stellen nach.

Investoren seien mit Blick auf die Aktien-Bewertungen sehr besorgt, sagte Yasuo Sakuma von Libra Investments. "Keiner will kaufen, bevor es eine Vorstellung davon gibt, wie weit sich die Lage noch verschlechtern könnte."

2 - Vorgaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...