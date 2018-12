In Washington stehen die Zeichen erneut auf Regierungsstillstand. Trump will einen Teilhaushalt nur dann unterschreiben, wenn Milliarden für seine Mauer bewilligt werden. Dafür gibt es im Kongress jedoch keine Mehrheit.

Eigentlich hatte Paul Ryan, der Noch-Sprecher des Repräsentantenhauses, mit Washington bereits abgeschlossen. Seine Abschiedsrede hatte er bereits gehalten, einige wenige Gesetze während der Lame-Duck-Session noch durch seine Kongresskammer gebracht - nun fehlten nur noch einige Abstimmungen, dann könnte er sein Büro im Januar quasi besenrein an seine designierte Nachfolgerin, die Demokratin Nancy Pelosi, übergeben.

Doch diesem geordneten Ende von Ryans politischer Laufbahn machte US-Präsident Donald Trump gestern einen Strich durch die Rechnung. Gegen Mittag kündigte das Staatsoberhaupt plötzlich an, er werde einen Teilhaushalt der Bundesregierung nicht unterschreiben. Das Gesetz sah keine zusätzlichen Mittel für Trumps zentrales Wahlversprechen vor, die Grenzmauer zu Mexiko. Das wollte der Präsident plötzlich nicht mehr akzeptieren - obwohl das Weiße Haus in den Tagen zuvor signalisiert hatte, den Kompromiss zwischen Demokraten und Republikanern im Kongress in dieser Form zu billigen.

Hastig machten sich Ryan und andere einflussreiche Republikaner aus dem Kongress auf zu einem Treffen mit Trump. Ihre Hoffnung: Den Präsidenten doch noch umzustimmen. Doch Trump war nicht in Stimmung für Deals. Trump werde "die Gesetzesvorlage nicht unterschreiben", so Ryan im Anschluss an das Treffen. Damit ist ein weiterer Stillstand zumindest für einen Teil der Regierung kaum noch abzuwenden. Es wäre bereits der dritte in diesem Jahr.

