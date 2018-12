Lieferheld, Pizza.de und foodora gehen an Takeaway.com - dafür erhält der weltgrößte Essenslieferdienst Delivery Hero 508 Millionen Euro in bar sowie Takeaway-Aktien. Mit dem Geld will Delivery in Wachstum investieren.

Der weltgrößte Essen-Lieferdienst Delivery Hero verkauft sein Deutschland-Geschäft für knapp eine Milliarde Euro an den niederländischen Rivalen Takeaway.com. Delivery Hero mit Sitz in Berlin werde dabei seine deutschen Dienste Lieferheld, Pizza.de und foodora abgeben und im Gegenzug Bargeld und Aktien der Takeaway.com im Volumen von 930 Millionen Euro erhalten, teilte das im MDax gelistete Unternehmen in der Nacht zum Freitag mit. Einen Teil der Zuflüsse wolle Delivery Hero in weiteres Wachstum investieren.

"Diese Transaktion bringt dem Unternehmen vielerlei Vorteile und verbessert unsere Positionierung", sagte Delivery-Chef Niklas Östberg. "Ungeachtet ...

