Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus, über den Aufbruch in seiner Partei und überfällige Reformen für Deutschland wie eine Steuersenkung.

WirtschaftsWoche: Herr Brinkhaus, Sie sind durch einen Umsturz Fraktionschef geworden.Ralph Brinkhaus: Ich bin kein Umstürzler!

Sie haben die Chance genutzt, dass es Unmut über Ihren Vorgänger Volker Kauder gab - und dann gegen den Willen der Kanzlerin kandidiert. Die Mehrheit meiner Kolleginnen und Kollegen wollte eine Erneuerung der Fraktionsarbeit. Dafür bin ich angetreten, und dafür bin ich gewählt worden.

Nun sind Sie in der ersten Reihe angelangt. Angela Merkel wird spätestens 2021 als Regierungschefin aufhören. Trauen Sie sich Kanzler zu?Ich bin noch nicht einmal 100 Tage in meinem neuen Amt. Als Fraktionsvorsitzender habe ich eine sehr wichtige Aufgabe. Darauf konzentriere ich mich.

Immerhin gibt es mit Ihnen und der neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer einen Aufbruch. Den hätte Deutschland auch nötig, oder? Unser Land steht wirtschaftlich gut da. Die Prognosen für 2019 sind ordentlich. Dennoch ist der Zusammenhalt der Gesellschaft brüchig geworden. Viele Bürgerinnen und Bürger sind verunsichert. Auch deshalb hat die Koalition zuletzt viel für die Stabilität der Renten, zur Verbesserung der Pflege, aber auch für junge Familien und die innere Sicherheit getan.

Dringt das bei Wählern noch durch?Das Gefühl von Sicherheit in einem umfassenden Sinn ist immer die Basis, dass eine Gesellschaft Mut zur Zukunft entwickeln kann. Aber Sie haben recht, 2019 müssen wir uns stärker um die eigentlichen Zukunftsthemen kümmern.

Wie könnte ein Neustart in der Wirtschaftspolitik aussehen?Wir brauchen einen Masterplan Zukunft. Es geht in der Wirtschaftspolitik zu sehr immer um die gleichen zugegeben durchaus wichtigen Themen - nämlich Steuern und Energiepreise. Weil das Unternehmer und Angestellte doch umtreibt. Das verstehe ich schon. Aber wir müssen den Fokus schon vergrößern. Ein Beispiel: Die neuen Monopole und Oligopole des digitalen Zeitalters sind für viele Unternehmen sehr bedrohlich. Die Macht der Internetplattformen steigt zulasten des Mittelstandes. Anderes Beispiel: Die Bedeutung des Freihandels wird nicht genug gewürdigt. Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan eröffnet auch für viele Mittelständler größere Perspektiven als eine kleine Steuersenkung.

Und wie ist das bei Arbeitnehmern?Mehr als die Steuerbelastung interessiert die Menschen, wie sie schneller einen Arzttermin bekommen, wie die Versorgung in Seniorenheimen besser wird, ob sie bezahlbare Wohnungen erhalten und ob mehr Lehrer und Erzieher eingestellt werden.

Das sagt die SPD auch.Es muss nicht alles falsch sein, was andere sagen, auch wenn Union und SPD in der Wirtschaftspolitik - Stichwort Bedeutung der Freiheit und der Zukunft - vielfach grundsätzlich anders denken.

Wohin mit dem staatlichen Überschüssen?

All die von Ihnen angesprochenen Verbesserungen kosten viel Geld.Wir sollten unsere bestehenden Kosten auch einmal auf Effektivität und Effizienz überprüfen. Man kann sicher den einen oder anderen Euro rausholen, den man an anderen Stellen einsetzen könnte. Aber richtig ist: Gleichzeitig Steuersenkungen, bessere Infrastruktur und mehr Zukunftsausgaben wie etwa für Bildung zu fordern ist schwierig.

Aber der Staat erwirtschaftet riesige Überschüsse. Wo sollen die hin?Die Tatsache, dass heute in der absoluten Hochkonjunktur Überschüsse erwirtschaftet werden, heißt nicht, dass dies in den nächsten Jahren so bleibt. Und neben den sehr wichtigen Investitionen und Steuersenkungen könnte man theoretisch auch über Schuldentilgung nachdenken.

Theoretisch. ...

