Der europäische Baukonzern Strabag hat als Teil eines Konsortiums den Zuschlag zur Modernisierung der tschechischen Autobahn D1 erhalten. Der Auftrag mit einem Gesamtwert von CZK 1,88 Mrd. (rund 72,7 Mio. Euro) umfasst den kompletten Austausch der Zementbetondecke der Autobahn D1 zwischen Velký Beranov und Merín. Die Gesamtlänge des sanierten Abschnitts beträgt 14,8 km. Die Fertigstellung ist innerhalb von drei Jahren vorgesehen. Neben der Konsortialführerin Strabag sind die beiden Unternehmen Metrostav a.s. und Eurovia CS a.s. am Projekt beteiligt.

