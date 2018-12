Im Zuge des letzten Rebalancing des Ve-RI Listed Infrastructure in 2018 wurden insgesamt sechs der dreißig sich im Portfolio befindlichen Titel ausgetauscht. Dabei wurden zwei Werte zum ersten Mal seit der strategischen Neuausrichtung zum Infrastrukturfonds (Mai 2014) in das Portfolio aufgenommen: Die kanadische Pembina Pipeline Corporation besitzt und betreibt unter anderem Rohrleitungssyteme für Erdgas und flüssige Kohlenwasserstoffe und ist im Infrastruktur- und Logistikgeschäft für Öl- und Erdgaskondensat tätig. Die Black HillsCorporation aus South Dakota (USA) ist ein Elektrizitäts- und Gasversorger und versorgt in Colorado, Iowa, Kansas, Montana, Nebraska, South Dakota und Wyoming über 750.000 Kunden mit Strom und Gas. Aus dem Fonds ...

Den vollständigen Artikel lesen ...