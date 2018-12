Die Zahl der Arbeitsplätze in den Werken Emden und Hannover soll deutlich gesenkt werden. Tausende Jobs stehen auf dem Spiel.

Beim Hochfahren der E-Auto-Produktion könnten an den VW-Standorten Emden und Hannover insgesamt bis zu 7000 Stellen wegfallen. Dies sei aber nur möglich, wenn Altersteilzeitregelungen voll ausgeschöpft würden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus gut informierten Kreisen. In diesem Fall könnten bis zu 4000 Stellen in Hannover und bis zu 3000 in Emden gestrichen werden.

Dies sei aber nur auf freiwilliger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...