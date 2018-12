Ein gescheiterter Übernahmeversuch von SLM Solutions belastet den Ex-Tec-Dax-Konzern weiterhin. Das geht soweit, dass der Konzern wiederholt seine Prognosen senkt.

Der 3D-Druckerhersteller SLM Solutions hat zum wiederholten Male die Prognose gesenkt. So dürfte der Umsatz 2018 im zweistelligen Prozentbereich sinken, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Lübeck mit. Im Vorjahr hatte SLM 82,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Zuletzt war der Konzern von 90 bis 100 Millionen Euro Umsatz ausgegangen, ursprünglich sogar mal von einem Wert von bis zu 125 Millionen.

