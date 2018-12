Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

als ob das Börsenjahr 2018 nicht schon turbulent genug war, schickt sich nun der Dezember an, dem Ganzen die Krone aufzusetzen. Es gibt kaum ein Börsenphänomen, für das es eine so hohe Wahrscheinlichkeit gibt, wie für die Weihnachts- Rallye. In rund 70% der Jahre steigen die Märkte rund um die Feiertage deutlich an. Dieses Jahr nicht. Die Fakten:

Der DAX verzeichnet Stand heute ein Dezember-Minus von rund 6%. Damit bestehen hier gute Chancen, dass der laufende Monat der zweitschlechteste Dezember aller Zeiten ...

