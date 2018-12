Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt bleibt auch am letzten Handelstag vor Weihnachten im Verlustmodus und hat am Vormittag ein weiteres Jahrestief markiert. Als Gründe werden die US-Notenbank und die insgesamt hohe Nervosität der Investoren genannt. So hat das Fed am Mittwoch weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...