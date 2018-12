- Aktienhandel hat in Europa 2018 stark nachgelassen- DE30 liegt leicht oberhalb der 10500 Punkte Marke- Großbanken, inklusive der Deutschen Bank (DBK.DE), werden von der EU überprüftDie meisten europäischen Blue Chips eröffneten, am letzten Handelstag der Woche, deutlich niedriger. Eine Ausnahme waren heute die britischen Aktien. Der FTSE eröffnete um die 0,3% höher. Italienische Aktien verzeichneten in den ersten Minuten die meisten Verluste. Miner verzeichneten Gewinne, während Automobil- und Telekommunikationsunternehmen die größten Verluste verzeichneten. DE30 verzeichnet zum Ende des Jahres weitere Verluste. Der Index verzeichnet ...

