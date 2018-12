Um in die Zukunft zu blicken, muss man nicht unbedingt in die Glaskugel schauen. Auch die Mathematik kann Hilfreich sein: Der britische Mathematiker Benjamin Gompertz hat mit der nach ihm benannten Gompertz-Kurve 1825 ein Model für Zeitreihen entwickelt. Seine Kurve der Exponential-Funktion hat die maximale Wachstumsgeschwindigkeit (also ihren Wendepunkt) bei 36,8 Prozent der Asymptote. Damit lassen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...