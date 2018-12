Die Aktie von RIB Software folgt aktuell einem Abwärtstrend. Hierbei sticht die typische Lage der Tageslinien heraus, denn diese liegen als Widerstände über dem Kurs. Der Kurs selbst befindet sich momentan in einer Gegenbewegung, nachdem das Bollinger Band auf der Unterseite verlassen wurde. Der MACD zeigt unterdessen ein Kaufsignal an. Zuletzt stieg der Relative Stärke Index aus dem überverkauften Bereich in den neutralen Bereich und liegt dort schon seit einigen Tagen.

