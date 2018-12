Seit Tesla (ISIN: US88160R1014) überraschend einen relativ stattlichen Gewinn für das dritte Quartal verkündet hatte, ist die Diskussion, ob der CEO Elon Musk das Unternehmen vor die Wand fährt und/oder der Geldbedarf so hoch bleibt, dass die Kreditgeber den Hahn zudrehen, verstummt. Man hofft jetzt auf weitere gute Nachrichten. Wobei man einfach nicht absehen kann, ob sie kommen und wenn ja, wie gut die dann wären. Möglich, dass Tesla Anfang Januar die Zahl der im vierten Quartal produzierten bzw. ausgelieferten Fahrzeuge meldet, aber auch dann wüsste man nicht, was entscheidend ist: Blieb dabei auch etwas hängen und wenn ja, wie rentabel ist Tesla mittlerweile?

Wenn sich herausstellen sollte, dass Tesla erneut ein solides Plus eingefahren hat, ist die Chance hoch, dass die Aktie das bereits 2017 markierte Rekordhoch bei 389 US-Dollar endlich als Widerstand herausnimmt. Unser Chart auf Wochenbasis zeigt, wie oft die Aktie in diesem Bereich schon abdrehen musste, zuletzt in diesem Monat. Sollte man ...

