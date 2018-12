Wer zahlt für mutwillige Zerstörungen? Ich bin ja an der Europapolitik nicht sonderlich interessiert, aber wenn man Bilder vom Schlachtfeld Frankreich sieht, muss man einfach Angst bekommen: https://www.youtube.com/watch?v=euYtLs2LthQ Sarkozy sagte 2005, er wolle die Straßen mit dem Kärcher reinigen. Der Spiegel meinte damals: "Sarkozy wurde durch seine Law-and-order-Parolen zur Hassfigur der Jugendlichen." Es gab viel Aufregung, man solle mit den Jugendlichen nicht so umgehen, man solle ihnen lieber zuhören. Macron hört ihnen zu. Und trotzdem lassen die Krawalle nicht nach. Wer sind diese leicht erregbaren und brutalen Burschen (ich sehe im Video nur männliche Gewalttäter)? Ich sehe Burschen in sauberer guter Kleidung, kein "Lumpenproletariat" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...