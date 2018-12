Als die Allianz (ISIN: DE0008404005) Ende November die mittelfristigen Gewinnziele bis 2021 präsentierte, reagierten die Anleger negativ. Eine Reaktion, die angesichts einer Zielsetzung von jährlich vier bis fünf Prozent Gewinnsteigerung nur auf den ersten Blick nachvollziehbar ist. Denn natürlich klingt das nach "wenig". Aber zum einen kühlt sich gerade weltweit die Konjunktur ab. Zum anderen agiert die Allianz in einem Nullzins-Umfeld, das es äußerst schwierig macht, gute Renditen auf die Einlagen zu erzielen. Da sind diese Ziele nicht nur als solide positiv anzusehen, sie sind zudem insofern realistisch, als die Allianz in den letzten Jahren bewiesen hat, dass sie in diesem problematischen Umfeld sehr geschickt und besonnen agiert. Aber:

Wenngleich diese Zielsetzungen kein Argument wären, die Aktie auf den Markt zu werfen, sie sind auch nicht angetan, umgehend zuzugreifen. Es ist zwar richtig, dass der Kurs schon ...

