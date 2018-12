São Paulo, Dec. 21, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der brasilianische Verband Dakila Pesquisas, vertreten durch seinen Vorsitzenden Urandir Fernandes de Oliveira, erhielt im Oktober einen Glückwunschantrag von der verfassungsgebenden Versammlung von Mato Grosso do Sul (MS) in Anerkennung der Bedeutung von wissenschaftlichen Studien, die in verschiedenen Wissensbereichen wie Mathematik, Physik, Quantenphysik, Astronomie und Geographie durchgeführt wurden. Unter den Forschungen fallen jüngste Entdeckungen über die Gestalt der Erde auf, die darauf hinweisen, dass sie nicht kugelförmig, sondern flach in den Gewässern und konvex auf den Erdteilen ist.

Aus den gleichen Gründen erhielten die Forscher Dakilas im Juni vom Brasilianischen Verband der Internationalen Friedenskräfte die Verdienstmedaille Cabo Carlos Adalberto Ilha De Macedo "Heróis da Guerra dos Seis Dias" im Gemeinderat von São Paulo (SP).

Laut Oliveira seien die erhaltenen Auszeichnungen ein Sieg. "Der Zweck unserer Studien war es, die Inkonsistenzen der Wissenschaft in Bezug auf die Form der Erde zu untersuchen. Die Ergebnisse haben die These, dass sie kugelförmig ist, umgestoßen", sagt Oliveira.

Dakila Pesquisas setzte sich nach der Veröffentlichung des Spielfilms Terra Convexa: O Documentário weltweit durch. Verfügbar auf der Website de.terraconvexa.com.br in 13 Sprachen stellt der Film die Studien vor, die die Konvexität der Erde beweisen. Die Studien wurden über sieben Jahre in mehreren Teilen der Welt durchgeführt und hatten die Unterstützung von Regierungsinstitutionen und Fachleuten aus verschiedenen Regionen Brasiliens und aus anderen Ländern wie Astronomen, Kartographen, Geologen, Landvermesser und Bauingenieure.

Anhand modernster Ausrüstung wurden sieben wissenschaftliche Experimente durchgeführt: Geodäsie, die aus der Messung von zwei Gebäuden mit einer großen Entfernung besteht und die als Referenz das Meeresniveau hat;

ein Laserexperiment zur Überprüfung der Ebenheit der Gewässer; Wassernivellierung;

optische Verzerrungen in Bezug auf reflektierende Prozesse;

Bootsexperiment an der Horizontlinie; Experimente von Gravitation und Himmelskörpern.

Derzeit untersuchen die Forscher Dakilas die Widersprüchlichkeiten, die die Wissenschaft bezüglich Sonne und Mond aufzeigt.

