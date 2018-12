Der Stromanbieter BEV zieht derzeit sehr viele Kundenbeschwerden auf sich. Es geht um massive Preiserhöhungen und verweigerte Boni. Vergleichsportale vermitteln aktuell keine Kunden mehr an BEV. Die Hintergründe.

Die Preise waren günstig, der Name klang solide: BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft. "Ihr Energieversorger aus dem Herzen Bayerns", steht auf der Website. Doch die BEV ist nicht etwa ein kommunaler Stromanbieter, sondern ein privates Unternehmen. Gesellschafter ist laut Unternehmensregister eine Genie Holding AG mit Sitz in der Schweiz. Kunden könnte all das wohl egal sein, wenn sie sich nicht so massiv über die BEV ärgern würden. Verbraucherzentralen berichten, dass Kunden sich vermehrt beschwerten, Boni und Guthaben würden nicht ausgezahlt und die Preise erhöht. "Wir haben verstärkt Beschwerden, von überall", heißt es beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte ein Nutzer einen Ausschnitt, der aus seinem Preiserhöhungsschreiben der BEV stammen soll. Demnach hob die BEV seine Grundgebühr von 3,75 Euro im Monat auf 26,73 Euro an - also mal eben um den Faktor 7. "Adieu, ihr Schweinepriester", kommentierte er dies. Kommt es zu Preiserhöhungen haben Kunden ein Sonderkündigungsrecht, können also selbst dann kündigen, wenn sie eigentlich einer längeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...