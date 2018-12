VW baut in seinen Werken Hannover und Emden rund 7.000 Stellen ab.

Der Autobauer VW plant, im Zuge seiner verstärkten Konzentration auf E-Mobilität in seinen Werken Emden und Hannover rund 7.000 von insgesamt 23.000 Stellen abzubauen. In Emden sollen es 3.000 Stellen sein, in Hannover 4.000. Entlassungen wird es allerdings nicht geben, der Abbau geschieht ausschließlich im Rahmen der Altersteilzeitregelung. "Es besteht eine Beschäftigungsgarantie bis 2028", sagte der Emdener Betriebsrat Torsten Holz den Deutschen Wirtschafts Nachrichten. "Der Gang in die Altersteilzeitregelung geschieht daher ausschließlich freiwillig." Angeboten wird die Regelung Mitarbeitern der Jahrgänge 1967 und älter. Circa drei Viertel der Mitarbeiter dieser Altersgruppe werde das Angebot wohl annehmen, so Holz, der Rest werde wie bisher weiterarbeiten. Eine Reihe von Mitarbeitern mit ...

