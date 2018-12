In der Vorweihnachtswoche (KW51) bestimmt die SeniVita-Gruppe die Schlagzeilen am KMU-Anleihen-Markt. Zunächst passt die SeniVita Social Estate AG (SSE) ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2018 nach unten an, dann verschiebt die SeniVita Sozial gGmbH (SVS) die für 2018 anvisierte Zins-Nachzahlung an ihre Anleger in Höhe von 7% für die Genussrechte und -scheine. Grund dafür sind rückwirkende außerplanmäßige, nicht liquiditätswirksame Abschreibungen auf den Buchwert der Tochtergesellschaft SeniVita Social CareGmbH (SSC), die ihre Pflegebetriebe veräußert hat und nun final restrukturiert wurde. Die SSE erwartet für das Gesamtjahr 2018 derweil ein negatives Ergebnis. Hauptgrund dafür ist, dass der Verkauf zweier Senioreneinrichtungen ins kommende Jahr verschoben werden musste. Des Weiteren konnte die SSE in dieser Woche Verträge mit einem Generalunternehmer zum Bau von zwei Pflegewohnanlagen in Weidenberg und Königsberg abschließen, für ein weiteres geplantes Projekt stehe dies nach Angaben der SSE unmittelbar bevor.

Erneute Prognose-Anhebung - der Vorstand der publity AG hat in dieser Woche aufgrund hoher Honorarzuflüsse im Zusammenhang mit jüngsten An- und Verkäufen von Immobilien für Kunden die Jahresprognose für 2018 zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit angehoben. Der Vorstand erwartet aktuell für das Geschäftsjahr 2018 nunmehr Umsatz, EBIT und Jahresüberschuss jeweils um 50 bis 70 Prozent oberhalb der Werte des Jahres 2017. Zuletzt hatte publity seinen Ausblick auf eine Steigerung der genannten Kennzahlen um 20 bis 30 Prozent erhöht. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2017 lag bei 23,6 Millionen Euro, das EBIT bei 16,1 Millionen Euro und der Jahresüberschuss bei 10,1 Millionen Euro.

Die Timeless-Gruppe "verschiebt" die zum Jahresende 2018 angekündigte vorzeitige Rückzahlung zweier Anleihen aufgrund von in den letzten Wochen dazu geäußerten Bedenken von Seiten institutioneller und privater Anleihegläubiger. Das Timeless-Management hat deshalb sowohl bei der Timeless Homes-Anleihe 2013/20 als auch bei der Timeless Hideaways-Anleihe 2017/24 juristische Gutachten in Auftrag gegeben, um die unterschiedlichen Wege zu einer ...

