22.12.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Abschwächung der globalen Leitindizes dauerte in der letzten Woche an. Alle wichtigen Aktien-Benchmarks verloren deutlich an Terrain. Der S&P 500 gab -6,9% nach, der Nikkei 225 notierte -6,5% tiefer und der europäische Aktienmarkt verlor -3,7%. Die Berichtssaison ist schon lange vorbei. Die weiter angestiegene Volatilität der Aktienmärkte hat demnach andere Gründe. Die am Mittwoch erfolgte Anhebung der Leitzinsen durch die FED wurde von den Investoren ...

