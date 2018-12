Wer im Winter mobil bleiben will, sollte sein Auto richtig pflegen. Das fängt mit Waschen an und hört beim Eincremen nicht auf. Was für ein gut gepflegtes Auto getan werden muss.

Kälte, Eis und Streusalz bedeuten Stress für das Auto. Im Winter empfiehlt sich daher ein besonders Pflegeprogramm. Grundlage ist eine regelmäßige Wäsche, die Blech und Scheiben von Schmutz und Streusalzresten befreit, wobei auch an die Unterbodenwäsche und eine anschließende Wachsversiegelung gedacht werden sollte. Dann werden die Türdichtungen mit Talkum oder speziellen Substanz behandelt, damit sie nicht festfrieren.

Auch Wassertropfen in den Schlössern können über Nacht gefrieren. Am nächsten Morgen bleibt das Auto dann versperrt. Mit Öl oder Graphit lässt sich das Innere des Schlosses geschmeidig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...