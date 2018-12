Im Zuge der allgemeinen Markterholung konnte sich auch die Aktie von Wirecard am Freitag wieder ein Stück nach oben schieben. Es ging allerdings nur so geringfügig aufwärts, dass die Aktie noch immer als angeschlagener Wert gilt. Chartanalysten sprechen von einem weiten beschwerlichen Weg, bis der charttechnische Aufwärtstrend wieder erreicht werden könne. Es fehlen noch immer mehr als 10 Euro, um überhaupt in die Nähe eines Trendwechsels zu kommen. 140 bis 145 Euro gelten hier als mögliche Prüfzone, ... (Frank Holbaum)

