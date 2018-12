Neue Anbieter für wohltätige Zwecke wie Share oder GoFundMe treiben die Digitalisierung im sozialen Bereich voran - und wollen so auch jüngere Deutsche zum Spenden animieren.

In der Welt digitaler Spenden kennt sich Sebastian Stricker aus wie kaum ein Zweiter: Im Jahr 2014 hat der Österreicher eine Spenden-App namens "ShareTheMeal" entwickelt. Per Wisch übers Smartphone-Display können App-Nutzer im Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen eine Mahlzeit finanzieren - diese stellt die UN bereits für eine 40-Cent-Spende bereit.

Die Idee hinter ShareTheMeal ist simpel: "Wir haben uns die Frage gestellt: Wie macht man's den Leuten so einfach wie möglich, Gutes zu tun und zu spenden?", erläutert Stricker - und gibt selber die Antwort: "Indem man den Prozess des Spendens per App in die digitale und vor allem die mobile Welt hebt."

Inzwischen haben mehr als eine Million Menschen rund um den Globus ShareTheMeal auf ihre Smartphones heruntergeladen - und mit ihren Spenden rund 30 Millionen Mahlzeiten für Hungernde ermöglicht. "Das ist die erfolgreichste Fundraising-App der Welt", sagt Stricker im Gespräch mit der WirtschaftsWoche.

Die App ist so erfolgreich, dass er sein Baby - das nach einer Finanzierungsrunde inzwischen Teil der UN ist - vor zwei Jahren verlassen hat. Seit März dieses Jahres ist nun Strickers zweites soziales Start-up am Start: Share mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen bietet unter dem gleichnamigen Markenlabel drei Produkte an: Einen Nussriegel, in Flaschen abgefülltes Wasser und eine Handseife.

Das Konzept: "Jedes Mal, wenn ein Konsument ...

