Nach einer jüngsten offiziellen Studie hat die Zahl der Obdachlosen hat in Großbritannien einen neuen Negativ-Rekord geknackt.

Die Zahl der Obdachlosen hat in Großbritannien einen neuen Negativ-Rekord erreicht. Etwa 170.000 Familien und Einzelpersonen schlafen etwa in Zelten, Autos oder öffentlichen Verkehrseinrichtungen, wie aus einer am Sonntag von der Wohltätigkeitsorganisation Crisis veröffentlichten Studie hervorgeht.

Crisis rief kurz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...