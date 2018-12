Am Polarkreis bohren deutsche und russische Firmen seit Jahren gemeinsam nach Gas. In Eis und Kälte läuft das Geschäft für beide Länder gut. Kommt ihnen dabei die Weltpolitik in die Quere?

Am nördlichen Polarkreis hebt sich die Sonne in der dunklen Jahreszeit selbst zur Mittagszeit kaum über den Horizont. Die Temperaturen liegen bei rund 30 Grad unter dem Gefrierpunkt. Es sind beste Bedingungen in Russlands Gashauptstadt Nowy Urengoi: Frostige Temperaturen bedeuten im hohen Norden des Riesenreiches nämlich mehr Arbeit.

Mit Fellmützen machen sich die Ingenieure auf den schneebedeckten Weg. Allzu lange dürfen sie sich nicht in der klirrenden Kälte aufhalten. Ihr Ziel ist die Gasaufbereitungsanlage UKPG-31 von Achimgaz, einem Zusammenschluss zwischen dem deutschen Gas- und Erdölförderer Wintershall aus Kassel und einem Tochterunternehmen des russischen Platzhirschs Gazprom.

Das deutsch-russische Unternehmen fördert seit seiner Gründung vor 15 Jahren Erdgas aus der rund 4000 Meter tief liegenden und schwer zugänglichen Atschimow-Formation, das in Deutschland Millionen Haushalte wärmt. Irgendwann soll Gas auch durch die geplante Nord-Stream-2-Pipeline durch die Ostsee nach Europa gepumpt werden.

Täglich holen die Arbeiter rund 28 Millionen Kubikmeter Gas und 12.000 Tonnen Kondensat aus dem Permafrostboden. Damit könnte man nach Angaben von Achimgaz rund 15.000 deutsche Haushalte pro Jahr versorgen. "Das ist absolut einzigartig und rekordverdächtig", sagt zumindest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...