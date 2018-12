TI hat für die ersten 9 Monate solide Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg um 7,6% auf rund 12,1 Mrd $. Unterm Strich konnte der Gewinn um fast ein Drittel auf 4,33 $ gesteigert werden. Künftig sind für TI vor allem zwei Zukunftsmärkte relevant: die vielfach diskutierte Elektromobilität und das Internet der Dinge. Beide Märkte sind noch sehr jung und enorm ausbaufähig. Das Milliardenpotenzial lässt sich aber schon jetzt in jeder Hinsicht erahnen. TI stellt intelligente Halbleiter her, die in beiden ... (Volker Gelfarth)

