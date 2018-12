Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.AB1: Air Berlin am 23.12. -11,83%, Volumen 57% normaler Tage , WDL: windeln.de am 23.12. -10,41%, Volumen 258% normaler Tage , L5A: Canadian Solar am 23.12. -6,89%, Volumen 171% normaler Tage , DIA: Dialight am 23.12. 9,38%, Volumen 116% normaler Tage , DHER: Delivery Hero am 23.12. 10,07%, Volumen 311% normaler Tage , GWI1: Gerry Weber am 23.12. 13,73%, Volumen 184% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Gerry Weber GWI1 2.360 13.73% Delivery Hero DHER 30.400 10.07% Dialight DIA 350.000 9.38% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...