Dass der Dax sich wesentlich erholt, ist unwahrscheinlich. Stabiler dürften sich Gold und Immobilien entwickeln, während die Zinsen etwas nach oben tendieren. Womit Anleger und Sparer 2019 rechnen sollten.

Der 20. November war ein Feiertag für Crashpropheten. Erstmals seit drei Jahren waren die Kurse der 30 Dax-Unternehmen gegenüber ihrem letztem Hoch um mehr als 20 Prozent eingeknickt. Ein Fünftel Verlust - da beginnt ein Bärenmarkt, eine Phase mit fallenden Kursen. So legen es Börsianer per Definition fest.

Dabei waren die Chancen auf höhere Kurse zu Jahresbeginn mindestens so gut wie in den Vorjahren. Die Weltwirtschaft, getrieben von den USA, stand unter Volldampf, die US-Steuerreform spülte Geld in die Kassen vieler Unternehmen und trieb deren Gewinne, zudem gab es vor allem in Europa oder Japan weiter Money for Nothing. Null- oder Niedrigzins, da waren sich alle einig, sie machten Aktien eigentlich alternativlos. Doch 2018 betraten Investoren Neuland. Netto bauten die vier großen Notenbanken zusammengerechnet ihre Bilanzsummen nicht weiter aus. Es gab zwar nicht weniger Geld für die Märkte, aber eben auch erstmals seit Jahren nicht mehr. Zudem drehten seit dem Spätsommer die Konjunkturindikatoren nach unten, das böse Wort von einer Rezession macht seither die Runde. Ein Wirtschaftseinbruch wird kommen, da herrscht Einigkeit, nur wann? Die Börse jedenfalls war flugs dabei und knickte ein vor etwas, was möglicherweise erst noch in weiter Ferne liegt.

Dass es die Dax-Aktien besonders stark erwischte, liegt zum einem an einem irrlichternden Donald Trump mit seiner Hü-und-hott-Zollpolitik, zum anderen oft auch an hausgemachten Problemen. Selten gaben so viele Dax-Konzerne ein so schlechtes Bild ab wie 2018. Von den Autobauern plus Continental über Fresenius, Bayer und Thyssenkrupp bis hin zur Deutschen Bank - an Eingeständnissen, den Laden nicht im Griff zu haben, fehlte es bei vielen Unternehmen nicht. Das quittierten die Investoren ganz rational mit Verkäufen der jeweiligen Aktien.

Fragt sich, ob nun schon alles an Schlechtem in den Kursen drin ist. Ganz zweifellos sind die Abstürze zahlreicher Aktien in den vergangenen zwölf Monaten nachvollziehbar, ganz zweifellos haben zumindest einige aber auch schon Kursniveaus erreicht, die für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...