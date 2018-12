Immer mehr Unternehmen bauen Hightechfabriken in Deutschland - oft im Osten der Republik. Viele sehen den Standort digital gerüstet, aber längst nicht alle.

Jürgen Heindl ist ein Liebling der Politik. Vor einem Jahr kam die rheinland-pfälzische Landesmutter Malu Dreyer (SPD) zum 25-jährigen Bestehen der von ihm in Landau gegründeten Progroup und lobte die "große, große Leistung" des Wellpappenproduzenten.

Im August 2018 dankte ihr Kollege aus Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), Heindl "für das Vertrauen", das er "in unser Land und seine Kommunen setzt". Der Mittelständler investiert, schafft Jobs - und sorgt parteiübergreifend für Freude.

Weitere Lobesworte werden bald folgen. Denn die Progroup expandiert auch 2019 und 2020 massiv. Für zusammen eine halbe Milliarde Euro errichtet sie im thüringischen Eisfeld eine Hightechwellpappenfabrik und in Sandersdorf-Brehna bei Bitterfeld eine der modernsten Papierfabriken weltweit - laut Landesregierung die "größte Investition in Sachsen-Anhalt seit 15 Jahren".

Heindl kleckert nicht, er klotzt. Ein Mittelständler, wie er im Buche steht. Einer, der 1992 aus seinem Angestelltenverhältnis ausstieg, um Eigenes aufzubauen. Seitdem schuf er 1100 Jobs in 13 Fabriken. Rund 200 neue Progroup-Jobs sollen in den kommenden beiden Jahren entstehen. An Deutschland schätzt der Progroup-Chef "die Rechtssicherheit und auch die im europäischen Vergleich gute Qualität der Arbeitskräfte".Unternehmer wie Heindl bekennen sich zum Standort Deutschland - trotz langsamer Fortschritte bei Glasfaserverlegung, Stromtrassenausbau und Sanierung maroder Brücken. Und nicht nur sie. Namhafte Großunternehmen aus dem In- und Ausland planen im kommenden Jahr und darüber hinaus eine Reihe neuer Fabriken im XXL-Format - nicht selten im Osten des Landes.

Digitales Deutschland

2019 könnte als Jahr in die Wirtschaftsgeschichte eingehen, in dem der Standort D seine digitalen Stärken unter Beweis stellt. Deutsche Weltkonzerne glauben an die IT-Zukunft ihrer Heimat. Ausländische Investoren müssen noch überzeugt werden.

Heindl, 63 Jahre alt, hatte das richtige Gespür, als er auf Wellpappe setzte, die der wichtigste Rohstoff für Kartonhersteller ist. Der Boom des Onlinehandels treibt die Progroup voran. Um die Zukunft seines Geschäfts macht er sich daher kaum Sorgen. Die Nachfrage sei "nur mit Mühe zu befriedigen", sagt er. Klar, die Konjunktur spiele eine wichtige Rolle: "Wenn produziert wird, wird verpackt." Der Umsatz des Familienunternehmens stieg von gut 800 Millionen Euro 2017 auf knapp eine Milliarde Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Heindl ist ein Vertreter der alten Industrie, der dennoch von der Digitalisierung profitiert. Der Autozulieferer Bosch, der selbst digitale Großprojekte vorantreibt, glaubt fest daran, dass Deutschland für die digitale Zukunft gerüstet ist. Bosch errichtet in Dresden seine zweite Halbleiterfertigung. Die erste steht im baden-württembergischen Reutlingen. Nach weltweitem Standortvergleich geht Bosch nun nach Sachsen. Geschäftsführer Dirk Hoheisel begründet das mit dem "ausgezeichneten Mikroelektronik-Cluster" des "Silicon Saxony". Bosch wolle "eng mit den lokal ansässigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...