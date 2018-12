Vor der Europawahl Ende Mai informiert eine Kampagne darüber, wie die EU das Leben der Europäer prägt. Das geschieht schon an vielen Stellen.

Das Halberstädter Würstchen hat es, der Allgäuer Emmentaler und der Dresdner Stollen. Sie alle tragen ein EU-Siegel, das regionale Spezialitäten schützen und billige Nachmacherei verhindern soll. "Geschützte geografische Angabe" klingt zwar bürokratisch - wie vieles in der Europäischen Union, die gerne mit sperrigen Abkürzungen und Fantasienamen hantiert. Doch ihre Erfinder in Brüssel sind stolz darauf.

Diese Errungenschaft nimmt jedenfalls einen prominenten Platz ein in der Kampagne "Was tut die EU für mich?", die das Europaparlament mit Blick auf die Europawahl im Mai gestartet hat. Die Macher wissen um das schlechte Image von "Brüssel" bei vielen der gut 500 Millionen Europäer.

Drei Viertel der Deutschen geben zwar in Umfragen an, dass die Bundesrepublik von der EU profitiere. Aber viele wissen nicht genau wie. Oder sie schimpfen darüber. Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber erzählte neulich über die Leute in seiner Heimat Wildenberg: "Sie lieben Europa, kein Zweifel, aber die Europäische Union?"

