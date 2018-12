Die US-Börsen haben an Heiligabend starke Verluste verzeichnet. Was zum Ausverkauf an der Wall Street geführt hat.

In Deutschland war die Börse an Heiligabend geschlossen und hatte damit einen turbulenten Handelstag verpasst. In den USA sackte der Dow Jones an einem denkwürdigen Tag um 2,9 Prozent ab und schloss bei 21.792,60 Punkten. Verbale Angriffe des US-Präsidenten auf den Chef der Notenbank haben dazu beigetragen, eigentlich zur Beruhigung gedachte Telefonate des Finanzministers mit sechs Bankchefs hatten nicht die erhoffte Wirkung.

Wie entwickelte sich die Lage an den Märkten vor und während des Wochenendes?

Am Freitag hatten die US-Börsen die schlechteste Woche seit der Finanzkrise 2008 verzeichnet. Seit dem Montag davor verlor der der Dow Jones fast sieben Prozent. Der zum Wochenende eingetretene Regierungsstillstand in den USA verschlimmerte die Lage. US-Präsident Donald Trump hatte sich geweigert, Haushaltsmittel freizugeben

Er beharrt auf fünf Milliarden Dollar für den Bau der Grenzmauer zu Mexiko. Nach Einschätzung des Weißen Hauses kann sich der Stillstand bis ins neue Jahr hinziehen. Anleger befürchten, dass sich das negativ auf die Konjunkturerwartungen auswirkt.

Welche Rolle spielt die US-Notenbank Federal Reserve?

Trump zeigt sich schon seit längerem unzufrieden mit der Geldpolitik der Federal Reserve unter ihrem Chef Jerome Powell. Er befürchtet, dass das Vorgehen der US-Notenbank die Wirtschaft des Landes belastet. Am Samstag, nur wenige Tage ...

