Die Bundesregierung hat es versäumt, Deutschland fit für den internationalen Wettbewerb zu machen. Das schmälert die Attraktivität des Landes für Unternehmen - und drückt die langfristigen Wachstumschancen.

Im Herbst ist es im Büro von Christos Cabolis eigentlich am schönsten. Dann verlieren die Bäume vor seinem Fenster ihr Laub und geben den Blick frei auf das Ufer des Genfer Sees. Doch viel Zeit, die Aussicht zu genießen, hat Cabolis in diesen Tagen nicht. Denn der Chefvolkswirt des International Institute for Management Development (IMD), einer privaten Wirtschaftshochschule in Lausanne, muss sich über Zahlenkolonnen auf seinem Schreibtisch beugen. Mit seinem Team erstellt er regelmäßig das "World Competitiveness Yearbook", einen internationalen Vergleich der Wettbewerbsfähigkeit von Ländern. Der nächste Jahresbericht erscheint im Frühjahr. Die Berechnungen starten aber natürlich viel früher.

In der Öffentlichkeit genießt der Report des IMD große Aufmerksamkeit. Denn er verdichtet viele ökonomische Daten zu einer brisanten Zahl - der Position eines Landes in der Rangliste der weltweit wettbewerbsfähigsten Standorte. Hier werden die Karten jährlich neu gemischt. Ruht sich ein Land auf seinen Lorbeeren aus oder macht es gar Reformen rückgängig, fällt es gegenüber den Konkurrenten zurück. So wie: Deutschland.

In den vergangenen vier Jahren ist die Bundesrepublik im IMD-Ranking vom sechsten auf den 15. Platz abgerutscht. Deutschland "neigt zur Selbstgefälligkeit, eine typische Krankheit erfolgreicher Länder", sagt Cabolis. Wenn die Wirtschaft wie geschmiert laufe und die Regierung die Hände in den Schoß lege, während andere Regierungen ihre Länder reformieren, rutsche ein Land unweigerlich ab, sagt Cabolis, der aus Griechenland stammt und an der US-Eliteuni Yale gelehrt hat.

Nun kann man nicht behaupten, die Bundesregierung habe in den vergangenen Jahren ...

