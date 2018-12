Brexit und Handelskrieg, künstliches Niedrigzins-Wachstum, Streit in der Euro-Zone und eine schwächelnde Konjunktur - das kommende Jahr birgt für Deutschland viele ökonomische Risiken. Droht eine Rezession?

Ein Anruf bei Johannes Schmidt? Deutschlands professionellen Konjunkturforschern käme das kaum in den Sinn. Vermutlich kennen sie den Mann nicht einmal. Wenn die Experten ihre Wachstumsprognosen erstellen, richten sie ihre Blicke nach Frankfurt, London und New York, auf Zinsen, Wechselkurse und Renditen. Schmidt sitzt aber nicht in Frankfurt oder London. Er ist auch kein Finanzexperte. Johannes Schmidt ist promovierter Ingenieur, sein Arbeitsplatz liegt in der Provinz, fernab der hektischen Finanzwelt, auf einem ruhigen Firmengelände in Bergisch Gladbach.

Und dennoch: Es lohnt sich, Schmidt zu fragen, wie es um die deutsche Wirtschaft steht. Er ist Chef von Indus, einer Finanzholding, die an mehr als 40 mittelständischen Unternehmen aus allen wichtigen Bereichen der deutschen Wirtschaft beteiligt ist: Automobilindustrie, Maschinenbau, Medizintechnik, Bauwirtschaft, Infrastruktur, Metalltechnik. Nur wenige Firmenleiter haben einen ähnlich guten Überblick über Deutschlands Wirtschaft, kennen deren Sorgen und Nöte so genau - können die Zukunftsperspektiven so gut einschätzen wie Schmidt.

Das Urteil des Indus-Chefs zur aktuellen Situation? "Die wirtschaftliche Lage", sagt er, "ist besser als die Stimmung." Kein Wunder. Denn die Stimmung ist auf steiler Talfahrt. Anfang der Woche sackte der vom Münchner ifo Institut per Umfrage ermittelte Geschäftsklimaindex, der wichtigste Frühindikator für die deutsche Konjunktur, auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren. Es war der vierte Rückgang in Folge - ein klares Abschwungssignal. Und wohin man auch schaut, überall türmen sich die Probleme. Der Dieselskandal, die Angst vor Fahrverboten, das drohende Brexit-Chaos, die politischen Volten in Italien und das Damoklesschwert eines weltweiten Handelskriegs, all das drückt auf die Stimmung der Unternehmen. Schmidt weiß das. Vor allem die Zulieferer in die automobile Serie, an denen Indus beteiligt ist, sind verunsichert. "Die Dieselproblematik", sagt Schmidt, "ist noch nicht ausgestanden."

Dennoch: Doomsday-Szenarien einer nahenden Rezession, wie sie an den Finanzmärkten zirkulieren, weist er von sich. Das Wachstum lasse nach, ja. Aber eine Rezession? Nein, "das halte ich für übertrieben", sagt Schmidt. Und seine Einschätzung deckt sich mit den Prognosen der meisten Auguren. In einer exklusiven Umfrage des Münchner ifo Instituts im Auftrag der WirtschaftsWoche unter 680 Managern aus Industrie, Bau, Handel und Dienstleistungen geht die Mehrheit der Befragten (71 Prozent) davon aus, dass die Wirtschaft im nächsten Jahr weiter wächst. Und dass sich das Wachstum verlangsamt.

Vielleicht irren sie sich

Ganz ähnlich sehen es die professionellen Beobachter in Banken und Wirtschaftsforschungsinstituten. In ihren Berichten häuft sich zwar dass hässliche R-Wort (Rezession). Doch ist es meist in die Form einer Frage gekleidet, die die Autoren der Berichte dann mit einem Nein beantworten. "Die Konjunktur kühlt sich insgesamt zwar ab, eine Rezession steht aber nicht bevor", sagt etwa Stefan Schilbe, Deutschland-Chefvolkswirt der Bank HSBC - und gibt damit die Mehrheitsmeinung seiner Kollegen in den Analyseabteilungen wieder.

Abkühlung ja, Rezession nein - so lautet der Konsens der Auguren. Doch es wäre nicht das erste Mal, dass sie sich irren. Denn Rezessionen lassen sich nicht leicht vorhersagen. Und die Risiken für die Konjunktur sind enorm. Nicht nur, dass das Wachstum der Weltwirtschaft auf dem dünnen Eis einer schuldengesättigten Nachfrage aufsetzt. Mit einer Dauer von mehr als fünf Jahren hat der Aufschwung zudem seine Spätphase erreicht, mutmaßen Experten. Nicht nur sie fragen sich längst: Wie lange hält der Aufschwung noch an? Und (wann) erreicht er uns am Ende doch, der Abschwung der Konjunktur?Technisch betrachtet, steht Deutschland schon halb in der Rezession. Zumindest wenn man die geläufige Definition heranzieht, der zufolge zwei Minusquartale in Folge beim Bruttoinlandsprodukt eine Rezession markieren. Im dritten Quartal ist die Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal geschrumpft.

Boom am Bau

Allerdings waren dafür zwei Sonderfaktoren ausschlaggebend. Zum einen haben die Probleme der Autohersteller mit den neuen weltweiten Emissionstestverfahren die Produktion der Branche verlangsamt. ...

