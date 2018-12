Das Drama um den einstigen Nissan-Managers Carlos Ghosn in Japan geht weiter. Seine frühere rechte Hand, Greg Kelly, darf nun aus der Untersuchungshaft.

Nach gut einem Monat Untersuchungshaft in Japan kommt der amerikanische Ex-Nissan-Manager Greg Kelly, die frühere rechte Hand des ebenfalls inhaftierten Ex-Verwaltungsratschef Carlos Ghosn, auf Kaution frei. Ein japanisches Gericht hat einer Freilassung Kellys gegen eine Kaution in Höhe von 70 Millionen Yen (632.000 Euro) zugestimmt, wie das Bezirksgericht in Tokio am Dienstag mitteilte. Einen Einspruch der Staatsanwaltschaft wies das Gericht zurück. Kelly wies die Vorwürfe in einer Stellungnahme zurück ...

