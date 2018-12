Von einer Jahresendrally ist nichts zu sehen: Der deutsche Aktienmarkt muss erstmal den Kursrutsch in den USA verdauen. Vorbörsliche Notierungen deuten auf hohe Verluste hin.

Der Kursrutsch an den US-Börsen birgt Gefahren für den Dax in der letzten Handelswoche des Jahres. Der deutsche Leitindex hatte am vergangenen Freitag leicht im Plus geschlossen. Doch seither hat der US-Index S&P 500 2,7 Prozent verloren. Denn in New York wurde im Gegensatz zum deutschen Markt Heiligabend gehandelt, wenn auch nur dreieinhalb Stunden lang.

Nach dem deutlichen Kursrutsch am 24. Dezember steht das wichtigste Börsenbarometer der Welt nun knapp 20 Prozent tiefer als zum Jahreshoch Ende September - und damit an der Schwelle zum Bärenmarkt. Auch andere US-Indizes wie der Dow Jones und der Nasdaq verloren deutlich.

Insgesamt war es die schlechteste Woche für den amerikanischen Aktienmarkt seit der Finanzkrise 2008. Eine Entwicklung, die deutsche Anleger erst noch verdauen müssen, wenn der Handel am Donnerstag wiederaufgenommen wird.

Am vergangenen Freitag schloss die Frankfurter Benchmark noch bei 10.633 Punkten, vorbörslich notiert die Dax-Indikation der Commerzbank am Mittwochvormittag bei 10.269 Punkten und damit mehr als 350 Punkte unter dem Schlussstand der vergangenen Woche.

Auch andere Zahlen zeigen, wie schlecht es um die Aktienmärkte weltweit bestellt ist: Der Wall Street droht 2018 der schwärzeste Dezember seit 1931. In der alten Woche verlor der Leitindex Dow Jones knapp sieben Prozent, der Technologie-Index Nasdaq sogar mehr als acht Prozent.

Und beim Dax summiert sich das Minus nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...