Als CSU-Chef will Markus Söder nicht nur die eigene Partei umfassend erneuern. Auch das Zusammenspiel mit der Schwesterpartei soll neu justiert werden.

Der designierte CSU-Chef Markus Söder sieht die gesamte Union vor langen und anstrengenden Reformprozessen. "Es ist ein längerfristiger Weg, aber wir haben die Chance, zu alter Kraft zurückzufinden. Aber dafür muss man sich auch anstrengen und was leisten", sagte Bayerns Ministerpräsident, der am 19. Januar in München auch zum Parteichef gewählt werden soll, der Deutschen Presse-Agentur in München.

Für die in den vergangenen Jahren oft von Streitereien dominierte Zusammenarbeit von CSU und CDU ist Söder zuversichtlich, dass die Parteien nun geschlossen und auf Augenhöhe miteinander umgehen.

Die Union und ihre Arbeitsweise werde sich schon durch die neuen Parteichefs von CSU und CDU automatisch neu justieren: "Die Situation wird sich allein dadurch, dass die Parteivorsitzenden von CDU und CSU ...

