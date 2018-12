Im ablaufenden Jahr haben Politik und Pessimismus das Bild an der Börse bestimmt. Für das nächste Jahr empfiehlt sich Anlegern etwas mehr Besinnung auf die Zahlen.

Es ist gemeinhin bekannt, dass der Börsianer kaum etwas so sehr verabscheut wie die Unsicherheit. Und dass der Aktienmarkt zu einem großen Teil auf Psychologie beruht. Das führt uns auch relativ schnell dazu, was die Märkte im ablaufenden Jahr am meisten belastet hat: eine wahre Flut an Risiken. Wer genau hinschaut, erkennt dabei ein bemerkenswertes Muster: Für nahezu alle Störfeuer - die potenziellen und die realen - zeichnet die Politik verantwortlich. Selbst eine der größten Gefahren, die eines umfassenden Handelskrieges zwischen den USA und China, der reale Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben könnte, fußt letztlich auf einer politischen Entscheidung: Donald Trumps krude Umsetzungen seiner "America-First"-Direktive.

Gutes wird ignoriert

Dass im Sommer deutsche Aktien auf breiter Front zu schwächeln begannen und im Herbst die weltweiten Indizes nachzogen, was dann in historischen Kursverlusten kulminierte, lässt sich also zum großen Teil auf die Politik zurückführen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit.

Fast noch entscheidender war die Reaktion der Analysten darauf. Viele von ihnen ließen sich von einem allgemeinen Pessimismus anstecken und legten größeres Augenmerk auf die Hiobsbotschaften aus angeschlagenen Branchen als auf die positiven Zahlen aus anderen Sektoren. Dabei boten an und für sich weder die Ertragslagen der Unternehmen noch die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der wichtigsten Staaten und Wirtschaftsräume Anlass für eine überzogene Skepsis.Zwar fielen in der Tat die Quartalszahlen manch eines Unternehmens etwa aus dem Technologiesektor wenig überzeugend aus. Doch viele Analysten vernachlässigten dabei, dass im Durchschnitt Gewinnsteigerungen in Höhe von 27 Prozent in den USA, gut zehn Prozent in Europa und immerhin rund acht Prozent in China zu verzeichnen waren.

Angst vor Rezession unbegründet

Lehnt sich der Anleger mit der einem Marktteilnehmer immer wieder angeratenen Lässigkeit zurück und beurteilt die Situation mit Abstand, erkennt er: Die realwirtschaftliche Lage ist grundsätzlich solide.

