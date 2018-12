Im Industriepark Tangermünde in einer klimatisierten Halle von der Größe eines Tennisplatzes lagern faustdicke Bänder aus Natur- und Synthesekautschuk in großen Kisten. Das Material stammt von diversen Zulieferfirmen in Italien, den Niederlanden und aus Übersee. Im Mischungslager der DGW Gummiwerke verbleibt es nur wenige Tage bis zur Weiterverarbeitung in der größeren Produktionshalle, in der rund zwei Dutzend Mitarbeiter des Kautschukverarbeiters die verschiedenen Gummi- und Silikon-Mischungen in Form bringen. In neun modernen Hochleistungspressen werden sie mit einem Schließdruck von bis zu 400 Tonnen in Stahlformen gepresst. So entstehen pro Schicht bis zu 1.300 Formteile aus unterschiedlichen Gummimischungen und Verbundmaterialien, wie zum Beispiel Dichtungen, Gummi-Manschetten, Schläuche und andere Montagebauteile. Ihre zukünftigen Einsatzgebiete liegen überwiegend: im Anlagen- und Automobilbau. Die Bauteile werden in Absprache mit den Kunden nicht nur mechanisch in Form gebracht, sondern auch mit maßgeschneiderten Eigenschaften gefertigt, ...

