Wie gut es der deutschen Wirtschaft geht, hängt entscheidend von der Auslandskonjunktur ab. Zeit für einen Blick nach China, in die USA, nach Frankreich und Großbritannien.

Oliver Holtemöller drückt es in der trockenen Sprache der Ökonomen aus. 2019 drohe "ein weniger freundliches außenwirtschaftliches Umfeld", prognostiziert der Vizepräsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Wegen der Handelskonflikte und zunehmender Kapazitätsengpässe der Unternehmen werde die "Weltproduktion 2019 langsamer als in den Jahren zuvor expandieren".

Für eine Exportnation wie Deutschland sind das keine schönen Nachrichten. Der hiesige Wohlstand hängt entscheidend davon ab, wie es den Großkunden geht. Zeit also für einen Blick nach China, in die USA, nach Frankreich und Großbritannien.

USA: Viel Wachstum, hohe Schulden

Der Aufschwung verliert an Fahrt

Gute Nachrichten von der Konjunkturfront sind für die US-Regierung mittlerweile normal. Seit 2010 befindet sich die größte Volkswirtschaft der Welt auf Wachstumskurs - und das abgelaufene Jahr dürfte besonders erfolgreich ausfallen. Nach 4,2 Prozent Zuwachs im zweiten und 3,5 Prozent im dritten Quartal steuert der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukt 2018 aufs Jahr gerechnet auf stolze 3,1 Prozent zu. Es wäre der höchste Wert seit 13 Jahren.

Dass es auch im kommenden Jahr aufwärts geht, daran haben die meisten Ökonomen keinen Zweifel. Das Wachstumstempo dürfte sich allerdings verlangsamen. Das überparteiliche Congressional Budget Office (CBO) erwartet eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von rund 2,4 Prozent. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte könnte die Dynamik nachlassen. Grund ist vor allem die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump. Der Handelsstreit mit China dürfte die US-Wirtschaft 2019 deutlicher belasten als 2018, insbesondere den Landwirtschaftssektor. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte geht in aktuellen Analysen davon aus, dass allein der Handelsstreit die USA im kommenden Jahr 0,4 Prozentpunkte an Wachstum kosten wird.

Gleichzeitig lässt die Wirkung des Steuer-Dopings nach. Die Impulse durch die Steuerreform, die Trump vor zwölf Monaten in Kraft setzte und die der ohnehin gut laufenden US-Wirtschaft einen zusätzlichen Schub versetzte, dürften spätestens ab der zweiten Jahreshälfte verpufft sein. Hinzu kommt, dass im Herbst das aktuell gültige Haushaltsgesetz ausläuft. Es hatte rund 1,3 Billionen Dollar an Staatsgeld in die Wirtschaft gepumpt und das Wachstum zusätzlich gefördert. Ein weiterer Risikofaktor sind steigende Zinsen. Anders als die Europäische Zentralbank hat die US-Notenbank die Zinswende schon vollzogen; Analysten erwarten 2019 weitere Zinsschritte nach oben.

Dass die US-Regierung das Wachstum durch neue Ausgabenprogramme befeuern kann, ist unwahrscheinlich. Da die oppositionellen Demokraten bei den Wahlen im November die Mehrheit im Repräsentantenhaus eroberten, sind weitere Steuersenkungen politisch ausgeschlossen. Für ein großes Infrastrukturpaket sieht es lediglich auf dem Papier besser aus. In der Praxis liegen die Konzepte von Republikanern und Demokraten so weit auseinander, dass ein Kompromiss kaum möglich erscheint. Für die Zeit nach 2019 bedeutet das nichts Gutes. Analysten gehen davon aus, dass das Wachstum 2020 noch schwächer ausfallen wird. Und dann, so Daniel Bachman, US-Konjunkturexperte von Deloitte, steige auch die Rezessionsgefahr.

China und Frankreich: Schwaches Wachstum

China: Angst vor dem Handelskrieg

Schwächstes Wachstum seit Jahren

Keine Frage: Die schwerste Bürde für Chinas Wirtschaft ist 2019 der Handelskonflikt mit den USA. Wegen der beidseitig verhängten Strafzölle hat der Internationale Währungsfonds (IFW) seine Prognose für das chinesische Wachstum 2019 von 6,4 auf 6,2 Prozent gesenkt. Die Schweizer Bank UBS geht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...