Die deutsche Wirtschaft geht mit gebremster Zuversicht ins neue Jahr. Zwar rechnen viele Unternehmen auch 2019 mit besseren Geschäften. Doch vor allem in exportorientierten Branchen wächst die Skepsis.

Internationale Handelskonflikte und eingetrübte Konjunkturaussichten bremsen die Zuversicht der deutschen Unternehmen. Laut einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) beurteilen 21 von 48 Wirtschaftsverbänden die gegenwärtige Lage schlechter als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr waren es zum Jahreswechsel nur zwei. Vor allem in exportorientierten Industrieunternehmen ist die Skepsis gewachsen. Die Bauwirtschaft und konsumnahe Branchen wie das Gastgewerbe profitierten dagegen von der robusten Konjunktur im Inland. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag berichtete von wachsenden Sorgen der Unternehmen.

Nach Einschätzung von IW-Chef Michael Hüther ist in der Weltwirtschaft "zunehmend Sand im Getriebe. Dafür sorgen die Konflikte zwischen den USA und China sowie die Zweifel, die US-Präsident Donald Trump an der multilateralen Ordnung säht", sagte der Direktor des arbeitgebernahen IW der Deutschen Presse-Agentur. Auch in Europa gebe es Verunsicherung, erläuterte er mit Blick auf den Brexit, die Proteste der "Gelbwesten" in Frankreich und den Kurs der Regierung in Italien.

Insgesamt rechnen 28 Verbände mit steigender Produktion. Zum Jahreswechsel 2017/2018 waren es noch 33. Die Zahl der Verbände mit schlechteren Geschäftsperspektiven stieg von zwei auf zehn. Weitere zehn rechnen mit dem gleichen Produktions- oder Umsatzniveau. Alles in allem stellten die Optimisten ...

