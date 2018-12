Die Ölpreise stehen seit Wochen unter Druck. Gerade als die Preise etwas gestiegen sind, gibt es wieder eine Gegenbewegung am Ölmarkt.

Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Preise am Vortag stark gestiegen waren. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete am Morgen 54,33 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...